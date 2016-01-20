В електронній пошті Хілларі Клінтон знайшли секретні дані - Fox News

Про це йдеться в повідомленні Fox News, передає Дождь.

Телеканал отримав доступ до документів, автором яких є генеральний інспектор розвідувального співтовариства США Чарльз Маккалах.

У документах йдеться про результати останнього розслідування спецслужб, які знайшли «кілька десятків» електронних листів у пошті Клінтон.

Рівень класифікації даних листів «таємно» і «цілком таємно», зазначається в посланні інспектора, який вже поінформував Конгрес про цю «знахідку»

Читайте такожКлінтон назвала Путіна хуліганом, який "буде брати скільки може"

Раніше стало відомо, що Клінтон користувалася незахищеною особистою поштою для робочого листування. У зв'язку з цим почалося розслідування, оскільки в листуванні могла виявитися секретна інформація.

Незабаром з'ясувалося, що в листах дійсно містилися секретні дані.

Основні претензії до Клінтон — уразливість приватного сервера для хакерів і можливість видалення небажаного листування в порушення правил держслужби.