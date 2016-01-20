Президент Казахстану розпустив парламент і вже призначив позачергові вибори

Про це повідомляється на сайті президента Казахстану.

Президент Казахстану наголосив, що розглянув пропозицію депутатів Мажилісу (парламенту) про дострокове припинення повноважень і призначення нових виборів.

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За словами Назарбаєва, проведення позачергових виборів до Мажилісу одночасно з черговими виборами до масліхатів (місцеві органи влади) дасть змогу заощадити як час, так і фінансові ресурси.