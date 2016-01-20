Глава Слідчого комітету РФ заявив, що справу Нємцова розкрито ще в 2015 році

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Слідство прийшло до висновку, що вбивство опозиційного російського політика Бориса Нємцова ніяк не пов'язано з його політичною та державною діяльністю.

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Руслан Мухудінов був особистим водієм командира роти "Північ" Руслана Геремеєва. Передбачуваний виконавець вбивства політика — Заур Дадаєв - у своїх свідченнях заявляв, що злочин було скоєно на прохання якогось Русіка. Як вже повідомлялося, СК РФ однозначно ідентифікував Русіка як Руслана Мухудінова. Після цього він був оголошений в оперативний розшук, але знайти його так і не вдалося.

Адвокат сім'ї Бориса Нємцова Вадим Прохоров підтвердив інформацію про пред'явлення звинувачень Мухудінову. При цьому він зазначив, що чекає таких же кроків слідства і відносно Руслана Геремеєва.