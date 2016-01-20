Глава Слідчого комітету РФ заявив, що справу Нємцова розкрито ще в 2015 році
Глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін заявив, що справу про вбивство Бориса Нємцова було розкрито ще в минулому році.
Про це повідомляє "Дождь".
«У 2015 році розкрито вбивство Бориса Нємцова», - сказав глава СК.
Бастрикін згадав справу Нємцова серед кількох гучних справ 2015 року.
«У 2015 році розкрито вбивство Бориса Нємцова, вбивство директора заводу "Кока-Кола" Дмитра Сошнєва; вбивства "бандою ДТА" власників автотранспорту; викрита банда Інеси Тарвердієвой, яка діяла на території Ростовської області і Ставропольського краю і причетна до вбивства співробітника поліції Дмитра Чудакова, його дружини і двох малолітніх дітей на федеральній трасі "Дон"», - розповів Бастрикін.
Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.
Слідство прийшло до висновку, що вбивство опозиційного російського політика Бориса Нємцова ніяк не пов'язано з його політичною та державною діяльністю.
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Руслан Мухудінов був особистим водієм командира роти "Північ" Руслана Геремеєва. Передбачуваний виконавець вбивства політика — Заур Дадаєв - у своїх свідченнях заявляв, що злочин було скоєно на прохання якогось Русіка. Як вже повідомлялося, СК РФ однозначно ідентифікував Русіка як Руслана Мухудінова. Після цього він був оголошений в оперативний розшук, але знайти його так і не вдалося.
Адвокат сім'ї Бориса Нємцова Вадим Прохоров підтвердив інформацію про пред'явлення звинувачень Мухудінову. При цьому він зазначив, що чекає таких же кроків слідства і відносно Руслана Геремеєва.