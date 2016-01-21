Меркель проти встановлення верхньої межі кількості біженців

Про це вона заявила в середу, 20 січня, під час відвідання баварського курорту Вільдбад Кройт для зустрічі з фракцією ХСС у земельному парламенті, передає Deutsche Welle.

При цьому Меркель зазначила, що її погляди та представників сестринської партії ХСС щодо політики біженців багато в чому збігаються. "Ми єдині в тому, що хочемо відчутно і на тривалий час зменшити кількість новоприбулих біженців", - зазначила Меркель, цитує агентство dpa.

Однак канцлерка наголосила, що потрібно подолати причини, через які біженці змушені шукати притулку за кордоном та нагадала про необхідність знайти спільне європейське рішення.

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Вона також розкритикувала рішення уряду сусідньої Австрії, де правлячі партії домовилися встановити верхню межу кількості шукачів притулку в 37 500 осіб на 2016 рік. За словами Меркель, це рішення ускладнить переговори з Туреччиною.

Канцлерка вважає, що проміжні підсумки політики щодо біженців можна буде підводити в другій половині лютого - після урядових консультацій з Туреччиною та донорської конференції в Лондоні.

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ХСС вимагає запровадження верхньої межі кількості шукачів притулку в 200 тисяч осіб на рік.