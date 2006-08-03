Підписання Універсалу допоможе Україні вступити до НАТО

На думку експертів Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР), підписання Універсалу національної єдності з чітким формулюванням щодо питань про вступ України до НАТО позитивно позначиться на євроатлантичних прагненнях країни. «Конкретне визначення принципу вступу України до Альянсу водночас означає і відповідальність політичних сил, які підписали Універсал, за збереження євроатлантичного курсу», - наголосили експерти.

Більш того, Універсал вирішує ряд конкретних проблем євроатлантичної інтеграції України, вважають аналітики. По-перше, положення Універсалу про те, що референдум з питання вступу в НАТО проводиться після виконання Україною всіх необхідних для цього процедур, фактично, знімає проблему часу проведення референдуму, який тепер можна буде проводити тільки після отримання офіційного запрошення України до НАТО (тобто не раніше 2008 р.). Також, Універсал дає «зелене світло» для проведення необхідних реформ в системі безпеки України для приведення її до стандартів НАТО – адже «необхідні процедури» для вступу в НАТО саме і передбачають реформування сектора безпеки України. Крім того, спільна відповідальність політиків за виконання Універсалу сприятиме проведенню ефективнішої державної інформаційної політики з питання вступу України до НАТО, заявляють експерти Центру досліджень армії, конверсій і роззброєнь.

Defense Express