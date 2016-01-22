У Москві готують пікети за відставку Кадирова

Про це повідомляє Крим.Реалії.

У зв'язку з цим активісти «Яблука» запланували на 26 січня серію одиночних пікетів біля адміністрації президента Росії, повідомляє прес-служба партії.

«Російська опозиція не може ухилитися від відповіді на хамські погрози на свою адресу. На нашому пікеті ми будемо вимагати від Кадирова вибачень, а від Путіна – відставки Кадирова з поста глави Чечні», – наголошується в повідомленні прес-служби.

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Нагадаємо, 12 січня глава Чечні назвав представників позасистемної опозиції ворогами народу і зрадниками, які намагаються "нажитися на складній економічній ситуації». Пізніше в соцмережах він уточнив, що мав на увазі тих, хто виїхав з Росії «і звідти поливає брудом і зводить наклеп на нашу країну»: «Вони загрожують Росії, їздять у США, столиці країн Європи, підказують, які ввести санкції, щоб підірвати економіку, безпеку, стабільність Росії».

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А голова парламенту Чечні Магомед Даудов назвав тих, кого мав на увазі Кадиров: Віктор Шендерович, Ілля Яшин, Олексій Венедиктов та ін.