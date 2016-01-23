Дії Китаю в Південно-Китайському морі ведуть до самоізоляції - Пентагон

Про це заявив глава Пентагону Ештон Картер, передає Reuters.

"Я не з тих людей, які вірять, що конфлікт між США і Китаєм є неминучим, це безумовно не бажано. Я не думаю, що це можливо", - сказав Картер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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"Ми не намагаємося схилити людей на чию-небудь сторону. Але люди приходять до нас все частіше. Чому це відбувається? Тому що Китай робить деякі кроки, які, за моїми побоюваннями, спрямовані на самоізоляцію, що може привести до такого результату, який ніхто з нас не бажає", - зазначив глава Пентагону.

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай звинуватив США у "серйозній військовій провокації", якою вважає проліт двох бомбардувальників В-52 біля одного з островів у Південно-Китайському морі.