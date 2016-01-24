Німеччина збільшить допомогу Туреччині для вирішення кризи мігрантів

Уряд Німеччини має намір збільшити розмір фінансової допомоги Туреччини для вирішення міграційної кризи з 36 мільйонів до 50 мільйонів євро в 2016 році, повідомляють РИА Новости з посиланням на німецького міністра економічного співробітництва і розвитку Герда Мюллера.

Німецьке керівництво раніше заявило, що Туреччина відіграє ключову роль у вирішенні міграційного кризи в Європі. Турецький прем'єр сказав, що Туреччині не вистачить обіцяних ЄС 3 мільярдів євро для вирішення кризи мігрантів.

"Ми розширимо нашу співпрацю з Туреччиною цього року та підвищимо розмір допомоги з 36 до 50 мільйонів євро", - заявив Мюллер. За його словами, перш за все, інвестиції підуть на будівництво шкіл, професійна освіта і зміцнення комунальної інфраструктури в прикордонних районах Туреччини.

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"Туреччина прийняла 2,5 мільйона сирійських біженців. Ми маємо дати цим людям перспективи, і ми вносимо свій внесок у це", - додав він. Сам Євросоюз прийняв протягом перших дев'яти місяців 2015 року близько 1,2 мільйона мігрантів.

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Єврокомісія заявила, що нинішня міграційна криза в світі найбільший з часів Другої світової війни.