Біля берегів Аляски стався потужний землетрус

Біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 7,1 і більш як десять повторних підземних поштовхів, повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус було зафіксовано о 01.30 за місцевим часом (12.30 за київським часом). Осередок землетрусу залягав на глибині 127,8 км. Інформація про можливі руйнування не надходила, передає РІА «Новости».

Фахівці відзначили, що загрози цунамі немає, оскільки землетрус був на порівняно великій глибині. Тим не менш, вібрацію від землетрусу відчували жителі найближчих міст і населених пунктів.