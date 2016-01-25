Македонія не пропускає на свою територію з Греції близько 2 тисяч біженців

Мігранти сидять в автобусах, а також проводять час на автозаправній станції приблизно за 20 кілометрів на південь від прикордонного переходу, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформагентство dpa.

Македонські прикордонники пропускають на територію країни тільки біженців з Іраку, Сирії та Афганістану.

Грецьке державне радіо повідомило, що під час очікування між мігрантами сталася сварка, в результаті якої загинула одна людина. Представники благодійних організацій радіостанції розповіли, що деякі біженці намагаються перетнути кордон в тих місцях, які не контролюються прикордонниками.

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За даними Управління ООН у справах біженців (UNHCR), з 1 по 23 січня 2016 року до Греції через Туреччину прибули понад 43,9 тис. біженців. Для порівняння, у січні 2015 року кордон Греції з Туреччиною перетнули лише 1 тис. 694 мігранти, яка планували подати прохання про притулок.

За інформацією грецької поліції, Македонія закрила кордон ввечері 19 січня. Раніше, в листопаді, Скоп'є прийняв рішення, пускати на македонську територію біженців тільки з Афганістану, Іраку і Сирії. Як повідомляє dpa, македонські прикордонники пропускають лише тих, хто має намір подати прохання про надання притулку в Німеччині або Австрії.

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24 січня стало відомо, що Єврокомісія планує створити правову основу для залучення сил європейського прикордонного агентства Frontex в Македонії, яка не входить до ЄС.