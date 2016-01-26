Сирійська армія відбила стратегічне місто на півдні країни - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини, передає ТСН.

Захоплення міста, що знаходиться на перехресті доріг в південні провінції Дераа, Ель-Кунейтра і Ес-Сувейді, як наголошується, дозволить сирійським військовим захистити постачання своєї угруповання з Дамаска. При цьому угруповання повстанців у Дераа виявилася "розрізаною" на дві частини.

Зараз бойові дії тривають в околицях Шейх-Міскіна.

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Про захоплення Шейх-Міскіна сирійської армією вже повідомлялося 2 січня, однак тоді повстанцям вдалося частково відбити місто назад, і бої за нього затягнулися ще на три тижні.

24 січня сирійські урядові війська відбили у повстанців стратегічне місто Ар-Рабіа в провінції Латакія, що межує з Туреччиною. Після цього армія отримала можливість для наступу в напрямку турецького кордону.