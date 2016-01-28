Швеція планує депортувати близько 80 тисяч біженців

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами міністра, для депортації будуть зафрахтовані чартерні авіарейси, і на цю операцію піде кілька років.

У 2015 році 163 тисячі людей попросили притулку в Швеції. На даний момент було розглянуто 58800 прохань, 55% з них були схвалені.

На початку січня Швеція ввела тимчасову перевірку документів на кордоні з Данією. Тепер всі, хто прибуває на автобусах, поїздах і судах з півдня не зможуть потрапити у Швецію без відповідних дозволів.

Ряд членів уряду передбачає, що великий приплив людей за короткі проміжки часу може представляти загрозу для національної безпеки та громадського порядку.

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Правозахисники, зі свого боку, побоюються, що Стокгольм стає глухим до сподівань біженців.

Також, за даними влади країни, зростає число дітей, що прибувають у Швецію без супроводу дорослих, і це серйозно збільшує навантаження на соціальні служби.

Як кажуть в міграційному відомстві, лише за минулий рік в королівство прибуло 33 тисячі неповнолітніх.

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Відзначається, що голова шведської поліції попросив додатково залучити понад 4 тисяч співробітників правоохоронних органів для боротьби з тероризмом, депортації мігрантів і контролю за центрами утримання біженців.