Представник ООН: переговори щодо Сирії в Женеві почнуться за планом

Про це повідомила Хауля Маттар, прес-секретар спецпосланця ООН по Сирії Стаффана де Містури, передає dw.com.

"Ми чули зі ЗМІ, що вони перенесені, однак це не так", - заявила Маттар. Які-небудь подробиці починаються переговорів вона не розкрила. За кілька днів до цього були розіслані запрошення учасникам зустрічі в Женеві, проте, хто з представників сирійської опозиції буде брати участь в ній, не повідомляється.

Співголова одного з найбільших об'єднань Сирійської опозиції демократичної ради (СДС) Хайсам Мана заявив 28 січня, що занадто багато питань порядку денного залишаються відкритими, тому початок переговорів може бути перенесено.

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Інший опозиціонер Ріад Хіджаб заявив, що на зустрічі в Женеві опонентів правлячого режиму буде представляти лише делегація Вищого комітету з переговорів. Цей орган був створений у грудні. До його складу, зокрема, входять представники Національної коаліції опозиційних і революційних сил (НКОРС) та Національного координаційного комітету (НКК). В якості умови своєї присутності на переговорах комітет назвав припинення бомбардувань позицій опозиційних сил і зняття облоги міст.

У той же час арабський телеканал "Аль-Арабія" повідомив з Ер-Ріяда з посиланням на високопоставлених представників сирійської опозиції, що рішення про їх участь у женевських переговорах ще не прийнято, так як вони чекають від ООН додаткових роз'яснень з приводу цих переговорів. У п'ятницю в Женеві не буде жодного противника правлячого в Сирії режиму, цитує телеканал слова одного з представників опозиції.

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Між тим міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у телефонній розмові з Хіджабом закликав сирійську опозицію до участі в переговорах в Женеві, пообіцявши сприяння у реалізації висунутих нею вимог.