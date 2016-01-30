Сирійська опозиція візьме участь у перемовинах у Женеві - BBC
Основна об'єднана група сирійської опозиції погодилась взяти участь у мирних перемовинах, які почались в Женеві у п'ятницю.
Про це повідомляє BBC Україна.
"Високий комітет з переговорів вирішив взяти участь у перемовинах в Женеві після отримання гарантій від США та ООН", - йдеться у заяві, поширеній через телеканал "Аль-Арабія".
Раніше у п'ятницю деякі лідери опозиції Сирії заявили, що спочатку вони просять сирійський уряд припинити повітряні удари та блокаду.
Так звані непрямі переговори ймовірно триватимуть півроку, делегації уряду й опозиції сидітимуть у різних кабінетах, а представники ООН виступатимуть медіаторами між ними.
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18 грудня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла проект резолюції на підтримку миру в Сирії. Відповідно до резолюції, ООН має взяти на себе організацію перемовин між урядом Башара Асада та опозицією, усі сторони конфлікту мають припинити бойові дії проти населення країни.
Протягом п'яти років війни в Сирії загинули 250 тис людей, близько 11 мільйонів мусили залишити свої домівки.