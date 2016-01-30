У США підтвердили наявність таємних листів на незахищеному сервері Клінтон

Як зазначається, у цих листах є інформація, здатна завдати шкоди національній безпеці. На цій підставі публікація їх не дозволена, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

При цьому представник держдепартаменту Джон Кірбі підкреслив, що в момент відправлення цих листів вони не вважалися таємними.

Використання Клінтон для службового листування домашнього сервера вже викликало хвилю критики на її адресу.

Згідно з нормами безпеки, вона повинна була користуватися для подібного листування лише службовим сервером, що має високий ступінь захисту.

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Як повідомляв УНІАН, електронна пошта Хіларі Клінтон на незахищеному домашньому сервері містила особливо секретну інформацію уряду США.

Раніше стало відомо, що Клінтон користувалася незахищеною особистою поштою для робочого листування. У зв'язку з цим почалося розслідування, оскільки в листуванні могла виявитися таємна інформація.

Незабаром з'ясувалося, що в листах дійсно містилися секретні дані.

Основні претензії до Клінтон — уразливість приватного сервера для хакерів і можливість видалення небажаної листування в порушення правил держслужби.