У США підтвердили наявність таємних листів на незахищеному сервері Клінтон
Держдепартамент США повідомив, що на незахищеному домашньому сервері Хілларі Клінтон було близько 10 електронних листів, які підпадають під гриф "цілком таємно".
Як зазначається, у цих листах є інформація, здатна завдати шкоди національній безпеці. На цій підставі публікація їх не дозволена, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
При цьому представник держдепартаменту Джон Кірбі підкреслив, що в момент відправлення цих листів вони не вважалися таємними.
Використання Клінтон для службового листування домашнього сервера вже викликало хвилю критики на її адресу.
Згідно з нормами безпеки, вона повинна була користуватися для подібного листування лише службовим сервером, що має високий ступінь захисту.
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Як повідомляв УНІАН, електронна пошта Хіларі Клінтон на незахищеному домашньому сервері містила особливо секретну інформацію уряду США.
Раніше стало відомо, що Клінтон користувалася незахищеною особистою поштою для робочого листування. У зв'язку з цим почалося розслідування, оскільки в листуванні могла виявитися таємна інформація.
Незабаром з'ясувалося, що в листах дійсно містилися секретні дані.
Основні претензії до Клінтон — уразливість приватного сервера для хакерів і можливість видалення небажаної листування в порушення правил держслужби.