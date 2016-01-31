Сирійська опозиція назвала умови для участі в переговорах у Женеві

Про це повідомляє DW.

"Якщо режим і надалі буде здійснювати злочини, то присутність делегації Високого комітету з переговорів в Женеві не буде мати сенсу", - повідомив координатор Високого комітету з переговорів, колишній прем'єр Сирії Ріяд Хіджаб. Це заяву він оприлюднив в інтернеті.

Відзначається, що делегація опозиції проінформує спецпредставника ООН по Сирії про відкликання своїх делегатів, "якщо ООН і провідні держави світу виявляться неспроможними покласти край цим злочинам (режиму Асада - УНІАН)". Самі члени делегації опозиції прибули до Женеви ввечері суботи. До її складу входять 17 представників для участі в межсирийских переговорах і ще 25 делегатів для участі в інших зустрічах під егідою ООН.

Читайте такожУ Сирії на підконтрольних опозиції територіях жертвами бомбардувань РФ стали майже 2 тисячі цивільних - ЗМІ

Напередодні в Швейцарії прибули представники Башара Асада. Вони також провели попередні консультації зі спецпредставником ООН по Сирії Ендрю де Містурою. У той же час делегація опозиції відмовляється від будь-яких попередніх консультацій з Асадом і вимагає спеціальної резолюції Ради Безпеки ООН.

Ця резолюція повинна покласти край руйнації сирійських міст і бомбардування цивільного населення. Крім того, представник делегації опозиції заявив, що Башар Асад повинен звільнити ув'язнених урядом жінок і дітей і дозволити доставляти гуманітарну допомогу у заблоковані регіони.