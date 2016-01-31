У США вручили премію гільдії кіноакторів: Ді Капріо став кращим актором

Крім Ді Капріо на нагороду претендували Брайан Кренстон (роль у фільмі "Трамбо"), Джонні Депп ("Чорна меса"), Майкл Фассбендер ("Стів Джобс") і Едді Редмейн ("Дівчина з Данії"), повідомляє РБК з посиланням на сайт премії.

Відзначається, що кращою актрисою визнана Брі Ларсон за роль у фільмі "Кімната". З нею конкурували Кейт Бланшетт ("Керол"), Хелен Міррен ("Жінка в золотому"), Сірша Ронан ("Бруклін") і Сара Сільверман ("Я посміхаюся у відповідь").

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Кращим фільмом журі визнало картину "У центрі уваги" режисера Томаса Маккарті. Кращим актором другого плану став Ідріс Ельба " ("Безрідні звірі"), акторкою — Алісія Вікандер ("Дівчина з Данії").

Screen Actors Guild Awards вручається з 1995 року. Вона входить до числа найбільш престижних премій в галузі кіно в США.

Як повідомляв УНІАН, Ді Капріо за роль в "Вижив" отримав також нагороду кінокритиків США Critics' Choice як кращий актор.