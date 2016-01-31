Військове протистояння в Сирії має бути припинено - Керрі
Держсекретар США Джон Керрі закликав сторони конфлікту у Сирії до негайного припинення військового протистояння.
Про це він заявив 31 січня у своєму зверненні, передає Українська правда.
У своєму виступі Керрі зазначив, що "світ має прагнути одного напрямку - завершення війни". При цьому він порівняв гуманітарну катастрофу, яка наразі розгортається у Сирії, з наслідками Другої світової війни".
"В останні місяці було запущено масштабну дипломатичну ініціативу, спрямовану на деескалацію сирійської кризи. Представники режиму та опозиції планують почати переговори у Женеві під егідою ООН. Я звертаюся до обох сторін вести серйозні переговори. Світ сподівається, що обидві сторони діятимуть швидко, аби задовольнити потреби мільйонів сирійців та відновити мир", - заявив Керрі.
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Він додав, що військового вирішення цього конфлікту у Сирії не існує, а подальші бої можуть вплинути на кінцевий результат перемовин, тож на порядку денному - заходи з припинення вогню.
"Відповідно до резолюції #2254, усі учасники переговорів по Сирії мають припинити вибухи і інші напади на цивільних осіб", - підкреслив Керрі на заявив, що цю норму було порушено 31 січня, коли "терористичні бомбардувальники атакували святиню в Дамаску, убивши десятки людей".
Він додав, що 13.5 млн сирійців потребують термінової гуманітарної допомоги, 6 млн. з них - діти.
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"Без проведення переговорів висока вірогідність, що кровопролиття затягнеться дуже на довго. Закликаємо сторони конфлікту до Женеви, щоб ухвалити перші термінові заходи", - підсумував глава Держдепу США.
Secretary of State @JohnKerry delivers a statement on the Syria negotiations in Geneva. #SyriaTalks#SyriaCrisishttps://t.co/rJUK5QMhoV
— Department of State (@StateDept) January 31, 2016