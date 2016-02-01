Британія та ЄС не подолали розбіжностей, діалог буде продовжено – Туск

Переговори Туска і Кемерона відбулися 31 січня в Лондоні, повідомляє Радіо Свобода.

Після завершення дискусії Туск написав у Twitter, що «інтенсивна робота» впродовж наступного дня матиме вирішальне значення.

Кемерон вказав, що сторони домовилися про «ще 24 години переговорів», перш ніж оприлюднять свої пропозиції.

До зустрічі Туск заявляв, що в разі зближення позицій сторін він представить проект тексту угоди 27 іншим країнам-членам ЄС 1 лютого.

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Велика Британія та ЄС сподівалися досягти остаточних домовленостей до саміту 18-19 лютого, що стає все більш нереальною перспективою в разі відсутності швидкого прогресу.

Головним суперечливим питанням є соціальна допомога мігрантам із бідніших країн ЄС, які прибувають до Великої Британії.