Уряд Ізраїлю дозволив чоловікам і жінкам спільно молитися біля Стіни плачу

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Відтепер там буде відведено спеціальний ділянку, де зможуть молитися неортодоксальні євреї. Питання про це особливо хвилює американську єврейську громаду, яка займає більш ліберальні позиції, ніж ортодоксальні євреї в Ізраїлі.

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Прем'єр-міністр Нетаньяху особисто домагався прийняття цього рішення у намаганні заручитися підтримкою з боку американських євреїв, незважаючи на жорсткий опір правих релігійних і консервативних кіл у кнесеті і його власному уряді.