ВООЗ закликала заборонити дітям дивитися фільми з героями-курцями

Представники ВООЗ висловили побоювання у зв'язку з тим, що тютюнові компанії все частіше звертаються до кіноіндустрії, щоб просувати свою продукцію, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Guardian.

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У своїй заяві організація підкреслює, що кіно залишилося останнім ефективним рекламним майданчиком для сигаретних фабрик, оскільки уряди більшості країн вже вжили заходів проти популяризації куріння.

За даними ВООЗ, у 2014 році близько 44% голлівудських фільмів демонстрували людей з цигарками, 36% картин були доступні для юної аудиторії.

Згідно з дослідженням, проведеним організацією в 2014 році, в США 37% підлітків долучилися до тютюну, побачивши в кіно героїв-курців. За оцінками експертів, маркування фільмів дозволить скоротити кількість курців серед молоді на 20%.

Як додає видання, деякі діячі кіно розкритикували пропозицію ВООЗ. Наприклад, британський сценарист і письменник Саймон Кларк вважає, що куріння в кадрі не можна показувати лише дітям до 13 років. «З дитячими стрічками все зрозуміло, це нормально. Але картини для старших людей повинні відображати реальне життя, а не якийсь продезінфікований, штучно очищений від сигарет світ», - зазначив він.

Вперше ВООЗ запропонувала захистити дітей від фільмів зі сценами куріння у 2009 році, однак жодна країна в світі не прийняла на місцевому рівні таке рішення.