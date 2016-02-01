Британку посадили на шість років за зв'язок з ІД

Суд також визнав її винною в закликах до терористичної діяльності в соціальних мережах.

Шакіл стала першою британкою, яку засудили після повернення з Сирії, де вона воювала на стороні угруповання, забороненої в багатьох країнах, в тому числі у Британії і Росії, передає Російська служба ВВС.

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На думку судді, найжахливішою обставиною справи стало те, що Шакіл відвезла в Сирію свого грудного сина. Там вона дозволила позувати йому поруч з автоматом AK47, а також у балаклаві з символікою угруповання. На думку суду, британка при цьому не могла не усвідомлювати, що її сина в майбутньому викорисають в якості бійця ІД.

Шакіл втекла в Сирію в жовтні 2014 року. До цього вона активно підтримувала діяльність ІД в соціальних мережах. Під час перебування у Сирії вона писала родичам, що хоче стати мученицею і вбити невірних. У розпорядженні суду виявилися її фотографії на тлі прапора ІД і заклики "взяти в руки зброю".

Суд тривав два тижні. Сама Шакіл відкидала всі звинувачення.