Нідерландська поліція навчає орлів ловити ворожі дрони (відео)

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Verge.

Хижі птахи, як виявилося, цілком можуть змагатися з літаючими роботами. На відео, що демонструє здатність орлів затримувати дронов, видно, як птах деактивує квадрокоптер, вміло схопивши його за лопаті. За задумом ентузіастів, орли будуть здатні ловити ворожі дрони і переміщати їх в безпечне місце. Проте не ясно, наскільки безпечна така процедура для птахів.

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Розробки засобів, які зможуть збити або посадити небажаний дрон, вже ведуться повним ходом. Гвинтівка Battelle's Drone Defender спрямованим потоком радіохвиль не дозволяє дрону отримувати команди оператора і м'яко садить його на землю. Ще одним способом деактивації квадрокоптера став його упіймання в сітку іншим квадрокоптером.