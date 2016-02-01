Більшість поляків вважають, що Польщею керує брат загиблого президента Ярослав Качиньський - опитування

Про це свідчать результати опитування TNS Polska, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Так, соціологи вирішили запитати поляків, хто керує країною: президент Анджей Дуда, прем'єр Беата Шидло, лідер ПІС Ярослав Качинський або, можливо, всі разом.

54,8% опитаних вважають, що насправді Польщею керує Качинський.

На другому місці опинився Анджей Дуда – 17%. Ще 10,4% вважають, що країною керує Беата Шидло.

Глава "Права і справедливості" формально не виконує жодної функції в уряді, а в Сеймі є рядовим депутатом.

Качинський є одним з лідерів рейтингу політиків, яким поляки не довіряють – за даними опитування CBOS, йому не довіряють 48% громадян. Більше, ніж Качиньському, поляки не довіряють лише двом політикам – Януш Палікот (56%) та Януш Корвін-Мікке (55%).

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У той же час Анджей Дуда і Беата Шидло користуються найбільшою довірою – 56% і 49% відповідно.