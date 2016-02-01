ООН: Режим Асада "в принципі" схвалив доставку гуманітарної допомоги в оточені міста

Про це заявив представник Управління ООН з координації гуманітарних питань Йєнс Лаєрке, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, мова йде про доставку продуктів та інших вантажів до Мадайї, аль-Фуа і Кефраї. Перший з цих населених пунктів осаджують урядові сили, інші два - загони опозиції. Ніяких точних термінів представник ООН, проте, не назвав.

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У понеділок делегація головної сирійської опозиційної групи, Вищого переговорного комітету, вперше відвідала офіс Організації Об'єднаних Націй в Женеві, де з минулого тижня проходять переговори щодо мирного врегулювання конфлікту в Сирії за участю спеціального посланника ООН у цій країні Стаффана де Містури.

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Де Містура сподівається, що спроби почати діалог між представниками опозиції, яких підтримує Саудівська Аравія, і делегацією Асада виявляться успішними.