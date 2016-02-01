Фінляндія використає безпілотники для контролю за кордоном з Росією

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

Це пояснюється зростанням активності мігрантів в регіоні. За даними фінських прикордонників, з початку 2016 року у Фінляндії з Росії проникли 500 незаконних мігрантів, у той час як за весь 2015 рік їх було 700.

Протяжність кордону, яку будуть патрулювати фінські безпілотники, становить 1340 км

Читайте такожСША можуть перекинути ударні безпілотники до кордонів КНДР