Фінляндія використає безпілотники для контролю за кордоном з Росією
21:04, 01 лютого 2016Світ
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Влада Фінляндії прийняла рішення використовувати безпілотники для спостереження за кордоном з Росією.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.
Це пояснюється зростанням активності мігрантів в регіоні. За даними фінських прикордонників, з початку 2016 року у Фінляндії з Росії проникли 500 незаконних мігрантів, у той час як за весь 2015 рік їх було 700.
Протяжність кордону, яку будуть патрулювати фінські безпілотники, становить 1340 км
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