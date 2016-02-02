Папа Римський зіграє у пригодницькому фільмі

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Франциск зіграє самого себе у пригодницькій стрічці. В основі сюжету - життя родини, з якою трапляються історії, вже описані в Біблії.

Голова католицької церкви у написання сценарію не втручався, попросив лише, щоб фільм був якомога зрозуміліший молоді.

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Гонорар за акторський дебют Папа Франциск віддасть на допомогу підліткам із незаможних родин.