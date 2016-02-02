Король Йорданії про біженців: "Все дійшло до точки кипіння"

Як зазначив Абдалла II, приплив сотень тисяч біженців з Сирії чинить величезний тиск на інфраструктуру та економіку країни, і Йорданія, швидше за все, буде змушена припинити прийом сирійських біженців, повідомляє Російська служба ВВС.

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"Рано чи пізно ця гребля може прорватися... Думаю, все дійшло до точки кипіння", - зазначив монарх.

За словами Абдалли II, близько 25% держбюджету Йорданії витрачається на допомогу біженцям, соціальні служби працюють на межі можливостей, зростає безробіття.

За офіційними даними, в Йорданію прибутку 635 тисяч з 4,6 мільйонів сирійських біженців, зареєстрованих в ООН.

Влада країни стверджує, що в Йорданії проживає близько мільйона сирійців, у тому числі тих, хто прибув у країну ще до початку збройного конфлікту в 2011 році.