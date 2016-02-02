У Сомалі під час зльоту стався вибух на борту пасажирського літака (фото)

Про це повідомив міністр повітряного транспорту і цивільної авіації Сомалі Алі Ахмед Джама, передають РИА Новости. Він повідомив, що незабаром після зльоту на борту літака, що прямував в Джібуті, пролунав вибух і почалася пожежа. В результаті вибуху в обшивці лайнера утворилася пробоїна.

Літак відразу повернувся в аеропорт Могадішо. Лайнер в момент вибуху тільки почав набирати висоту, тому розгерметизація салону не мала серйозних наслідків, і пілот зміг здійснити аварійну посадку. Після посадки 60 пасажирів і члени екіпажу, які знаходилися на борту, були евакуйовані.

Як передає агентство Bloomberg, в результаті інциденту 2 людини отримали незначні травми. Перед цим повідомлялося, що за попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

В даний час поліція з'ясовує причину інциденту. ЗМІ повідомили, що, імовірно, бомбу на борт проніс у багажі один з пасажирів.