Facebook заблокував сторінку російського телеведучого через фільм про Майдан
Facebook заблокував сторінку російського телеведучого Андрія Бочарова після того, як він опублікував посилання на фільм французького Поля Морейра «Маски революції» про події в період Майдану.
Про це повідомив сам актор, інформує РСН.
«Я зв'язався з адміністрацією Facebook. Там, мабуть, була колективна скарга, що начебто «людина, яка володіє цим обліковим записом, не та, за кого себе видає". Після отримання таких повідомлень вони формально повинні розбиратися з цією ситуацією протягом 72 годин», - сказав Бочаров.
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Документальну картину Морейра показали по Canal+ 1 лютого. Напередодні її виходу в ефір посольство України у Франції попросило канал не транслюватиме стрічку і звинуватив автора картини в маніпулюванні коментарями і генерації забобонів.
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У документальній картині режисера Поля Морейро йдеться про події 2013-2014 років. Як йдеться в анотації фільму, "участь ультраправих, озброєних груп (у протестах на Майдані - УНІАН) давно ігнорується". Морейро також розповідає про підтримку "націоналістів" Вашингтоном і "масове вбивство в Одесі, вчиненими українськими націоналістами".
"Намагатися пояснити події в Україні діями США - нечесно і абсолютно нешанобливо до громадян нашої країни, загиблим в центрі Києва при захисті демократичних сподівань", - висловили обурення в посольстві України в Парижі.