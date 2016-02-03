Facebook заблокував сторінку російського телеведучого через фільм про Майдан

Про це повідомив сам актор, інформує РСН.

«Я зв'язався з адміністрацією Facebook. Там, мабуть, була колективна скарга, що начебто «людина, яка володіє цим обліковим записом, не та, за кого себе видає". Після отримання таких повідомлень вони формально повинні розбиратися з цією ситуацією протягом 72 годин», - сказав Бочаров.

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Документальну картину Морейра показали по Canal+ 1 лютого. Напередодні її виходу в ефір посольство України у Франції попросило канал не транслюватиме стрічку і звинуватив автора картини в маніпулюванні коментарями і генерації забобонів.

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У документальній картині режисера Поля Морейро йдеться про події 2013-2014 років. Як йдеться в анотації фільму, "участь ультраправих, озброєних груп (у протестах на Майдані - УНІАН) давно ігнорується". Морейро також розповідає про підтримку "націоналістів" Вашингтоном і "масове вбивство в Одесі, вчиненими українськими націоналістами".

"Намагатися пояснити події в Україні діями США - нечесно і абсолютно нешанобливо до громадян нашої країни, загиблим в центрі Києва при захисті демократичних сподівань", - висловили обурення в посольстві України в Парижі.