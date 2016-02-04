Літак Трампа здійснив екстрену посадку
05:54, 04 лютого 2016Світ
831 0
Особистий літак претендента на посаду президента США Дональда Трампа з політиком на борту зробив екстрену посадку в аеропорту Нешвілла, штат Теннессі.
REUTERS
Про це повідомляє BNO News.
Інцидент з Boeing-757 Трампа стався 3 лютого.
Політик прямував з Айови в Арканзас, де повинен був взяти участь у передвиборчому мітингу. Але через інцидент Трамп продовжив політ на іншому лайнері, і запізнився на захід майже на дві години.
Читайте такожЛітаки написали образи на адресу Трампа в небі над Парадом троянд
Федеральне управління цивільної авіації США почало розслідування інциденту.
Як повідомляв УНІАН раніше, переможцем перших праймеріз Республіканської партії в США, які проходили в штаті Айова, оголошено ультраконсерватора Теда Круза з Техасу, який у ніч на вівторок, 2 лютого, виграв у свого конкурента - мільярдера Дональда Трампа.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter