Літак Трампа здійснив екстрену посадку

Про це повідомляє BNO News.

Інцидент з Boeing-757 Трампа стався 3 лютого.

Політик прямував з Айови в Арканзас, де повинен був взяти участь у передвиборчому мітингу. Але через інцидент Трамп продовжив політ на іншому лайнері, і запізнився на захід майже на дві години.

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Федеральне управління цивільної авіації США почало розслідування інциденту.

Як повідомляв УНІАН раніше, переможцем перших праймеріз Республіканської партії в США, які проходили в штаті Айова, оголошено ультраконсерватора Теда Круза з Техасу, який у ніч на вівторок, 2 лютого, виграв у свого конкурента - мільярдера Дональда Трампа.