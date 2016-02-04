У Флориді оголосили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через вірус Зіка

Губернатор штату Рік Скотт підписав указ, що дозволяє управлінню сільського господарства проводити спеціальну обробку проти комарів, які можуть бути переносниками захворювання. Крім того, управлінню охорони здоров'я наказано прийняти всі необхідні заходи згідно з вимогами місцевої і федеральної медичної влади, пише Росбалт.

Як передає Associated Press, влада Флориди вважає, що у всіх дев'яти випадках у Флориді люди заразилися від тих, хто останнім часом їздив в країни, де зараз поширена лихоманка.

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Лихоманка Зіка найбільш небезпечна для вагітних жінок, так як викликає у плода мікроцефалію з потенційними важкими ураженнями мозку. Подібні випадки зафіксовані в Бразилії. Раніше ВООЗ визнала вірус загрозою міжнародного масштабу.