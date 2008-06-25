Тіла пасажирів затонулої "Принцеси зірок" прибиває до узбережжя
09:35, 25 червня 2008Світ
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Родичі обурені тим, як проводять операцію
Тіла пасажирів затонулого на Філіппінах порома прибиває до узбережжя
А рятувальники продовжують пошукову операцію, дістаючи загиблих із затонулого судна. Живих виявити вже не сподіваються.
Родичі пасажирів порома “Принцеса зірок” обурені тим, як проводять операцію, й вимагають від влади інформацію про своїх близьких.
Загалом на поромі, який зазнав аварії у вихідні, було 860 людей. П’ятдесяти семи вдалося врятуватися. Офіційно підтверджено смерть сімдесяти людей. Решту досі вважають зниклими безвісти.
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