Тіла пасажирів затонулої "Принцеси зірок" прибиває до узбережжя

09:35, 25 червня 2008
Світ
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Родичі обурені тим, як проводять операцію

Тіла пасажирів затонулого на Філіппінах порома прибиває до узбережжя

А рятувальники продовжують пошукову операцію, дістаючи загиблих із затонулого судна. Живих виявити вже не сподіваються.

Родичі пасажирів порома “Принцеса зірок” обурені тим, як проводять операцію, й вимагають від влади інформацію про своїх близьких.

Загалом на поромі, який зазнав аварії у вихідні, було 860 людей. П’ятдесяти семи вдалося врятуватися. Офіційно підтверджено смерть сімдесяти людей. Решту досі вважають зниклими безвісти.

ICTV

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