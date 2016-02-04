Саудівська Аравія готова ввести війська до Сирії за згодою коаліції
Саудівська Аравія готова ввести сухопутні війська до Сирії за умови, що це схвалить діюча в регіоні коаліція західних країн на чолі з США.
Про це заявив у четвер представник військового відомства країни генерал Ахмед Асір, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами Асіра, війська будуть протидіяти екстремістському угрупованню "Ісламська держава".
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"Ми рішуче налаштовані боротися з ДАИШ (ІД) і перемогти їх", - сказав генерал. Він не назвав точної кількості солдатів, яких країна готова надіслати через сирійський кордон.
Як сказав військовий, коаліція західних країн прийме рішення, чи санкціонувати операцію, на майбутній зустрічі в Брюсселі.
При цьому Саудівська Аравія залучена у військові дії в сусідньому Ємені, де активізувалися повстанці-хусити.
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Нагадаємо, спецпосланець ООН по сирійському кризі Стеффан де Містура оголосив перерву в міжнародних переговорах щодо Сирії, які почалися в понеділок . Містура заявив, що вони перебувають під загрозою зриву через активізацію військових дій в Сирії.