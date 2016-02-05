Папа Римський вперше в історії зустрінеться з главою РПЦ

Ватикан підтвердив цю інформацію.

«Тема гонінь на християн стане на цій зустрічі центральною», — сказав митрополит.

За його словами, патріарх і понтифік обговорять питання двосторонніх відносин і міжнародну політику. Зустріч буде включати в себе особисту бесіду і завершиться підписанням спільної декларації, передає Росбалт.

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У повідомленні Ватикану уточнюється, що зустріч понтифіка і глави РПЦ відбудеться 12 лютого в міжнародному аеропорту Гавани імені Хосе Марті. Папа Франциск зробить зупинку в Гавані по дорозі в Мексику, куди він відправиться з візитом.

Це будуть перші подібні переговори в історії, і вони стануть важливим етапом у налагодженні стосунків між обома сторонами, наголошується в заяві Ватикану.