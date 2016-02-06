На Тайвані стався потужний землетрус, є руйнування (фото, відео)

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на Геологічну службу США.

В одному з великих міст Тайваню - Тайнані, де проживає близько 2 мільйонів осіб, обвалилося кілька будинків, повідомляють місцеві ЗМІ.

Одна з будівель була житловим комплексом, де в цей момент могли знаходитися сотні людей.

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Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км, що відносно небагато, а значить, наслідки удару стихії можуть бути більш важкими.

Острів знаходиться в сейсмічно активному регіоні й часто переживає землетруси.

Останній землетрус стався там у 1999 році: його магнітуда склала 7,6. Жертвами стихії стали понад 2,3 тисяч осіб.