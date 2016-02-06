Іран буде виставляти рахунки за знову підписаним контрактам на поставку нафти в євро - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело в Національній іранській нафтовій компанії (NIOC), передає РБК.

За його словами, мова йде про угоди з французькою компанією Total, іспанської нафтохімічної корпорацією Cepsa і трейдинговим підрозділом російського "Лукойла" — Litasco.

«У наші інвойси ми внесемо пункт про те, що покупцям нашої нафти доведеться платити в євро з урахуванням обмінного курсу до долара на момент поставки», — сказав співрозмовник агентства.

Reuters зазначає, що "Лукойл" і Total відмовилися від коментарів, а Cepsa не відповіла на запит про коментар.

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Іран також сказав своїм партнерам, що хоче одержати належну йому заборгованість в мільярди доларів у європейській, а не в американській валюті, додало джерело Reuters.

Співрозмовник агентства розповів, що, коли країна перебувала під санкціями, Центральний банк Ірану ухвалив рішення проводити зарубіжні розрахунки в євро. Джерело пояснило, що відмова від долара продиктована політичними причинами.

Ірану раніше було дозволено використовувати частину активів, заморожених в результаті американських санкцій. Йшлося про кошти, які були номіновані не в доларах, а в інших валютах, таких як оманському ріалі та дірхамах ОАЕ, нагадує Reuters. Загальну суму заморожених активів Вашингтон оцінює в $100 млрд (€89,2 млрд), з яких Тегеран після зняття санкцій зміг отримати доступ приблизно до половини.

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Агентство відзначає, що поки неясно, яку частину цих активів становить заборгованість по нафтовим платежам, яку Іран хоче отримати в євро. Зокрема, розмір боргу Індії дорівнює приблизно $6 млрд.