У Росії розбився літак Ан-2

Літак Ан-2, який зник в Оренбурзькій області РФ, розбився, повідомило ТАСС джерело в екстрених службах.

"Виявлені уламки літака, ймовірно, зниклого в Оренбурзькій області. Ніхто не вижив", - сказав джерело.

На борту лайнера, який вилетів з Башкирії, знаходилися три людини, у тому числі співробітник "Транснефти".

Прокуратура РФ почала перевірку обставин польоту Ан-2, зв'язок з екіпажем якого був втрачений.

"Це сталося на території Оренбурзької області, там дуже погана видимість, близько 100 метрів. Компанія, яка виконувала політ, - уфимська. Зараз організована з цього приводу перевірка, у тому числі із залученням Стерлітамакської транспортної прокуратури. Вони проводять свої перевірочні заходи, які стосуються обставин польоту", - сказало джерело в екстрених службах.

За поточними даними, пілот зв'язався з центром організації повітряного руху, коли вже був в Оренбурзькій області, уточнив співрозмовник агентства.

У МНС Башкирії повідомили, що літак належить авіакомпанії "Лайт Ейр" і перебуває в оренді у компанії "Транснефть-Урал".