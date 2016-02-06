У Каліфорнії шукають щасливчика, який виграв у лотерею $63 мільйони

В американському штаті Каліфорнія шукають людину, який виграв у лотерею 63 млн доларів.

Крайній термін минув цієї ночі. Однак організатори, як виняток, готові почекати до кінця наступного тижня, передає «Эхо Москвы».

Представник SuperLottoPlus повідомив, що права на виграш намагалася пред'явити безліч людей. Практично всі вони стверджували, що втратили квиток.

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Якщо переможець все ж не з'явиться, то весь рекордний в історії Каліфорнії виграш перерахують на потреби шкіл штату.

Щасливий квиток було продано 8 серпня 2015 року у мережевому продуктовому магазині в Лос-Анджелосі.