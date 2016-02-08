У Росії розбився вертоліт Мі-8, четверо військовослужбовців загинуло

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міноборони РФ. «З доповіді пошуково-рятувальної групи, що прибула на місце вимушеної посадки вертольота Мі-8, в результаті аварії три льотчика зі складу екіпажу і один технік-інструктор загинули», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що для з'ясування обставин катастрофи до місця аварії вилітає комісія головного командування ВКС Росії і Служби безпеки польотів ЗС РФ.

Вертоліт Мі-8 здійснював плановий навчально-тренувальний політ з аеродрому Острів в Псковській області в понеділок увечері. В 19.21 зв'язок з екіпажем вертольота перервався.

Як основна версія аварії розглядається технічна несправність вертольота.