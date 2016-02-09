При розгоні вуличних торговців в Гонконзі сталися жорсткі сутички з поліцією (відео)
При спробі прибрати незаконні торгові точки в центрі Гонконгу сталися масові сутички з поліцією.
У Гонконзі при спробі прибрати з площі нелегальні торгові точки з їжею, встановлені до святкування Нового року за місячним календарем, почалися масові сутички з поліцією, повідомляє Reuters.
Протестувальники кидали в поліцію тротуарну плитку, підпалювали сміттєві баки. На відео також видно, як учасники зіткнень б'ють палицями поліцейських, які лежали на землі.
В результаті зіткнень поранення отримали близько 90 поліцейських, 54 протестувальники були арештовані.
Для розгону натовпу були зроблені два попереджувальних постріли, застосований сльозогінний газ та інші спецзасоби.
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Влада Гонконгу засудила насильство і пообіцяла провести розслідування інциденту.
Наголошується, що це найбільш жорсткі зіткнення з осені 2014 року, коли сотні протестувальників в рамках акції Occupy Central вийшли на вулиці проти центральної влади Пекіна, вимагаючи демократизації виборів у регіоні.