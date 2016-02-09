У Ердогана порівняли дії РФ у Сирії з війною в Афганістані
18:15, 09 лютого 2016Світ
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Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу застеріг Росію від можливих наслідків у зв'язку з діями російських ВКС у Сирії.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Hurriyet.
За його словами, Росія може загрузнути в сирійському конфлікті, як Радянський Союз в Афганістані в 1979 році.
«Ніхто не повинен забувати, як сили Радянського Союзу, значні, суттєві сили, в період «холодної війни» увійшли в Афганістан, залишивши потім Афганістан в ситуації залежності. Ті, хто увійшли до Сирії сьогодні, також залишать Сирію в залежному становищі», - сказав Давутоглу.
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При цьому він додав, що є інформація, що тільки 10% авіаударів Росії у Сирії припадає на позиції бойовиків «Ісламської держави».
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