В оточеному військами Асада і РФ сирійському Алеппо проживають 11 українців - посольство

Про це йдеться в повідомленні на Twitter посольства України в Сирії.

"В Алеппо проживають близько 11 громадян України. Встановлюємо прямий зв'язок для порятунку в разі необхідності", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба посольства також просить українців у зв'язку з подальшим загостренням ситуації безпеки терміново покинути територію Сирії.

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