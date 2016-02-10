В оточеному військами Асада і РФ сирійському Алеппо проживають 11 українців - посольство
16:45, 10 лютого 2016Світ
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У сирійському Алеппо, де йдуть активні бої між урядом і повстанцями, проживають 11 українців.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні на Twitter посольства України в Сирії.
"В Алеппо проживають близько 11 громадян України. Встановлюємо прямий зв'язок для порятунку в разі необхідності", - йдеться в повідомленні.
Прес-служба посольства також просить українців у зв'язку з подальшим загостренням ситуації безпеки терміново покинути територію Сирії.
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Як повідомляв УНІАН, армія Асада наблизилася до одного з останніх оплотів повстанців на півночі Алеппо. Місто Таль-Ріфаат знаходиться приблизно в 20 км від кордону з Туреччиною. Там зібралися багато сирійців, які втекли від бойових дій в районі міста Алеппо, які сирійська урядова армія вже тиждень веде за підтримки авіаударів РФ.
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