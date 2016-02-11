У Франції сталося ДТП за участю шкільного автобусу та вантажівки, є загиблі
11:39, 11 лютого 2016Світ
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За попередніми даними, внаслідок зіткнення шкільного автобусу та вантажівки приблизно о сьомій годині цього ранку на заході Франції загинули шестеро дітей.
Вантажівка та автобус зіткнулися на Заході Франції / фото: twitter.com/Bleu_Rochelle
Про це повідомляє BFM TV.
Зазначається, що автобус курсував між містами Іль-Олерон і Сюржер у департаменті Приморська Шаранта, що на заході Франції.
За даними видання, внаслідок ДТП загинули шестеро дітей, близько трьох осіб отримали поранення, у тому числі водій автобуса. Усього на борту автобуса перебувало 17 або 18 людей.
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Повідомляється, що під час руху у вантажівки, яка перевозила щебінь, відірвався причіп, який і в'їхав у автобус.
Президент Франції Франсуа Олланд висловив співчуття родинам і запевнив у солідарності всього народу.
Шестеро дітей загинули у Франції внаслідок ДТП
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