НАТО направить розвідувальні літаки AWACS для допомоги у боротьбі з ІДІЛ - Столтенберг
Генсек Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс направить розвідувальні літаки AWACS на підтримку зусиль по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" у Сирії та Іраку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі.
"Сьогодні ми також погодилися збільшити нашу підтримку міжнародній коаліції у боротьбі з ІДІЛ. Ми прийняли за основу (рішення) використовувати розвідувальні літаки AWACS (Система дальнього радіолокаційного виявлення й управління), щоб доповнити національний потенціал AWACS", - заявив Столтенберг.
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Він нагадав, що це рішення прийнято у відповідь на звернення США.
Зараз військові експерти із планування розробляють деталі використання цих літаків.
"Це рішення покращить здатність коаліції розбити та знищити терористичну групу ІДІЛ, яка є нашим спільним ворогом", - заявив Столтенберг.