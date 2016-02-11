НАТО направить розвідувальні літаки AWACS для допомоги у боротьбі з ІДІЛ - Столтенберг

14:17, 11 лютого 2016
Світ
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Генсек Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс направить розвідувальні літаки AWACS на підтримку зусиль по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" у Сирії та Іраку.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі.

"Сьогодні ми також погодилися збільшити нашу підтримку міжнародній коаліції у боротьбі з ІДІЛ. Ми прийняли за основу (рішення) використовувати розвідувальні літаки AWACS (Система дальнього радіолокаційного виявлення й управління), щоб доповнити національний потенціал AWACS", - заявив Столтенберг.

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Він нагадав, що це рішення прийнято у відповідь на звернення США.

Зараз військові експерти із планування розробляють деталі використання цих літаків.

"Це рішення покращить здатність коаліції розбити та знищити терористичну групу ІДІЛ, яка є нашим спільним ворогом", - заявив Столтенберг.

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