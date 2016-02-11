НАТО направить розвідувальні літаки AWACS для допомоги у боротьбі з ІДІЛ - Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі.

"Сьогодні ми також погодилися збільшити нашу підтримку міжнародній коаліції у боротьбі з ІДІЛ. Ми прийняли за основу (рішення) використовувати розвідувальні літаки AWACS (Система дальнього радіолокаційного виявлення й управління), щоб доповнити національний потенціал AWACS", - заявив Столтенберг.

Читайте такожНАТО відправить до Туреччини літаки-розвідники AWACS - DW

Він нагадав, що це рішення прийнято у відповідь на звернення США.

Зараз військові експерти із планування розробляють деталі використання цих літаків.

"Це рішення покращить здатність коаліції розбити та знищити терористичну групу ІДІЛ, яка є нашим спільним ворогом", - заявив Столтенберг.