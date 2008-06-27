Лавров: Росія бажає НАТО успіху в Афганістані

Москва не збирається ігнорувати і послаблювати Північноатлантичний альянс, оскільки їй це не вигідно, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров журналістам за підсумками саміту Росія - Євросоюз в Ханти-Мансійську.

"Що стосується розширення НАТО, а також думки про те, що наші пропозиції щодо нового договору про безпеку і щодо загальноєвропейського самміту нібито націлені на те, щоб зупинити цей процес (розширення Альянсу), ми не збираємося ігнорувати НАТО. НАТО - це дуже важливий гравець на євроатлантичному просторі", - цитує Лаврова РІА "Новости".

"І ми не збираємося послаблювати НАТО, це було б абсолютно контрпродуктивним для цілого ряду сфер, де у нас є спільні інтереси, як-от, наприклад, в Афганістані", - наголосив міністр.

Він зазначив, що Росія бажає НАТО успіху в Афганістані.

Водночас, за словами Лаврова, Росія хотіла б, щоб дотримувалися принципи, на яких грунтується співпраця РФ - НАТО.

Міністр повідомив, що на саміті в Ханти-Мансійську тема Альянсу не обговорювалася. "Це був саміт Росія - ЄС, а для цих питань (відносин з НАТО) є Рада Росія - НАТО", - пояснив Лавров.