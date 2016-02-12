В Мюнхені розпочинає роботу міжнародна Конференція з питань безпеки (фото)

Як передає з місця власний кореспондент УНІАН, в очікуванні близько 550 поважних гостей безпеку забезпечують 3 тис. 700 поліцейських. Кордон безпеки починається вже за квартал від відомого отель Баєрішер Хоф (Bayerischer Hof), де відбудеться подія.

Конеференція розпочнеться о другій половині п'ятниці з виступу міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Лейен (Ursula Bon dear Leyer) та міністра оборони Франції Жан-Іф Ле Дрійан (Jean-Yves Le Drian).

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Зі спеціальним посланням до учасників конференції звернеться король Йордану Абдулла бін Ал Хуссейн (Abdullah II bin Al Hussein).

Для обговорення в рамках Конференції заявлені такі питання, як боротьба з ІДІЛ, криза мігрантів в Європейському Союзі, питання торгівлі, безпеки здоров'я, "криза без меж" та стан міжнародного порядку.

В рамках Конференції у суботу виступить президент України Петро Порошенко.

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Також очікується, що на полях конференції він зустрінеться з президентами Литви, Польщі, Фінляндії, Румунії, Європейського парламенту Мартіном Шульцем, Високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, віце-президентом ЄК з питань Енергетичного Союзу Марошем Шевчовичем, єврокомісаром з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнесом Ганом, державним секретарем США Джоном Керрі, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.