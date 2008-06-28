Медведєв: Росія і Євросоюз разом зможуть обійтися без Америки

Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв підтвердив негативне ставлення Росії до розміщення елементів американською ПРО в Європі і висловився за ширший діалог з цієї проблеми.

"Європа - це наш спільний дім, і ми держави, господарі цього спільного дому. І як господарі ми повинні пам`ятати про свої обов`язки щодо утримання цього спільного дому. Неможливо покладати ці обов`язки на своїх сусідів. Це наша спільна справа, як неможливо передоручити утримання будинку одному, хай дуже багатому, господареві", - сказав Медведєв на спільній прес-конференції учасників саміту Росія-ЄС.

Так президент прокоментував питання до європейського керівництва, чому ЄС часто уникає обговорення таких питань, як розміщення американської ПРО в Європі або ДЗЗСЄ, а "спливає позиція США".

"Я вважаю, що всі питання, пов`язані з підтримкою і забезпеченням європейської безпеки, чи то питання протиракетної оборони, чи ДЗЗСЄ - повинні забезпечуватися колективними зусиллями", - цитує президента РІА "Новости".

"Якщо ж їх забезпечення відбувається на квазідвосторонній основі, від цього страждають інтереси інших держав", - наголосив він.

"Саме тому ми вкрай скептично ставимося до ініціативи щодо третього позиційного району, вважаємо цю ідею шкідливою, такою, що не забезпечує завдання підтримки безпеки на європейському континенті та глобальної безпеки", - сказав Медведєв.