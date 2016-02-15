У Росії зареєстрували перший випадок лихоманки Зіка

У Росії зареєстрували перший випадок захворювання людини лихоманкою Зіка.

Про це повідомляє Росспоживнагляд.

Уточнюється, що хвора жінка перебувала на відпочинку у Домініканській Республіці. Після прибуття в Москву клінічних проявів захворювання не відмічалося, через кілька днів після повернення було зафіксовано погіршення самопочуття, температура, висип.

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"На даний час хвора знаходиться в боксі інфекційного стаціонару, стан задовільний. Встановлено медичне спостереження за контактними членами сім'ї, клінічних проявів захворювання не виявлено, результати досліджень на вірус Зіка негативні", - йдеться в повідомленні.

У Росспоживнагляді відзначили, що в кліматичних умовах Російської Федерації ризику поширення лихоманки Зіка немає.