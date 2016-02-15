ЗМІ: ЄС виділяє Греції і Македонії мільйони на мігрантів

Як повідомляє dw.com, в понеділок, 15 лютого, кошти будуть виділені зі спеціалізованого фонду. На ці гроші планується оснастити мінімум 8 тисяч місць для прийому біженців в грецьких областях Аттиці і Центральній Македонії. Таким чином країна зможе розмістити у себе в цілому майже 50 тисяч осіб, як і було заплановано раніше.

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Разом з цим Єврокомісія заявила про надання фінансової допомоги в розмірі 10 мільйонів євро Македонії. Завдяки цій сумі офіційний Скоп'є зможе "краще управляти міграційними потоками і охороняти кордони". В Афінах побоюються, що, в разі закриття Македонією своїх кордонів, більшість біженців залишиться в Греції. У зв'язку з цим в Єврокомісії наголошують, що гроші виділяються не для будівництва будь-якого паркану на кордоні, а лише щоб краще контролювати ситуацію на рубежах країни.

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Македонія, що не має членство в ЄС, знаходиться на так званому "балканському маршруті", за яким біженці прямують з Греції в країни Західної Європи.